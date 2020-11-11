Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
11.11.2020 00:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:31
Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
Türk sinemasının sevilen ismi Şener Şen'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usta sanatçı, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı