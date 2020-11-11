Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

11.11.2020 00:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:31
Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.

Türk sinemasının sevilen ismi Şener Şen'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usta sanatçı, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Korona virüs nedeniyle bir mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı
Korona virüs nedeniyle bir mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Burhan Kuzu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sibel Can Yıldız Tilbe Timur Selçuk
Spor Babel Samatta Caner Erkin Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Karabağ Lütfi Elvan Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 00:31:18. #1.15#
title