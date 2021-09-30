ŞENER ŞEN'İN NEŞELİ GÜNLER FİLMİNDEKİ 'ZİYA' KARAKTERİ ERZURUM'DA GERÇEK OLDU - Haberler
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ŞENER ŞEN'İN NEŞELİ GÜNLER FİLMİNDEKİ "ZİYA" KARAKTERİ ERZURUM'DA GERÇEK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞROLLERİNİ Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı 1978 yapımı 'Neşeli Günler' filminin "Ziya" karakteri Erzurum'da gerçek oldu.

ERZURUM (DHA) - BAŞROLLERİNİ Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı 1978 yapımı 'Neşeli Günler' filminin "Ziya" karakteri Erzurum'da gerçek oldu. Erzurum'da yıllardır seyyar satıcılık yapan Mutlu Yıldırım'ın (47) satış ve sunum şekli yıllar önce Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterinin kahvede yaptığı jilet satışına benzetiliyor. Şener Şen'e benzetilmekten mutlu olduğunu belirten Yıldırım, "Şener Şen'in ünlülerin isimlerini sayarak jilet sattığı sahne ile yaptığım esprilerimi benzetiyorlar. Yıllardır seyyar satıcılık yapmam sebebiyle böyle bir uygulama gelişti. Doğal olduğum için insanlar tarafından seviliyorum" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Mutlu Yıldırım, 1999 yılında seyyar satıcılığa başladı. Kendisine ait seyyar tablası ile cadde ve sokakları dolaşarak iç çamaşırı, çorap, kazak gibi ürünler satan Yıldırım, 2004 yılından itibaren yaptığı güldüren sunumuyla ilgi çekiyor. Sattığı her ürünle ilgili bir espri söyleyen Yıldırım'ı görenler ilgiyle izliyor. Neşeli Günler filminde rol alan Şener Şen'in jilet satış yaptığı sahneyi anımsatan haliyle vatandaşları güldüren Yıldırım, çok iyi tepkiler aldığını söyledi. Şener Şen'e benzetenlerin çok olduğunu ifade eden Yıldırım, "Uzun yıllardır ticaretle uğraşıyorum. 2004 yılında bir poşetle bir kaç gömlekle 'Rika rika harika, bir dakika, dar kesim dik yaka' diyerek bu işlere başladım. Şu andaki geldiğimiz nokta çocuk arabasındayız. İnşallah umutluyuz daha güzel şeyler olacak. Esnaf arkadaşlarımın yanına uğruyorum. Bazen esprilerimle, güzel reklamlarıma insanlar gülüyorlar, seviyorlar. Sempatik buluyorlar bizi. Bütün arkadaşlarıma, müşterilerime teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde videolar çektim, espriler yaptım. Sahada olsun, sosyal medyada olsun. Çok güldüler, çok güzel tepkiler aldım. İnsanları güldürmek de çok güzel bir şey. Vatandaşlar beni Fenerbahçeli Cemil Turan'a, yabancı ünlüleri sayarak sattığı jilet satan Şener Şen'e ve Kemal Sunal'ın esprilerine benzetiyorlar bazı esprilerimi. Tabi benim önceliğim doğal ve Orijinal davranmak. Zaten doğal olduğum için seviliyor, tutuluyorum" diye konuştu.

Erzincankapı semtinde satış yapan Mutlu Yıldırım'ı beğenerek izlediğini söyleyen Bekir Dağ, "Yıllardan beri Mutlu abimiz de küçük arabasıyla iç çamaşırı, çorap tarzı şeyler satarak ve belli başlı esprileriyle bizleri güldüren bir abimizdir. Yaptığı esprilerle herkesin yüzünde tebessüm oluşturur. Moralimiz bozuk dahi olsa Mutlu abimizi gördüğümüz zaman ister istemez biz de tebessüm etmek zorunda kalıyoruz. Herkes tarafından sevilen bir abimiz" dedi.

ŞENER ŞEN'İN NEŞELİ GÜNLER FİLMİNDEKİ ZİYA KARAKTERİ ERZURUM'DA GERÇEK OLDU

ŞENER ŞEN'İN NEŞELİ GÜNLER FİLMİNDEKİ ZİYA KARAKTERİ ERZURUM'DA GERÇEK OLDU

ŞENER ŞEN'İN NEŞELİ GÜNLER FİLMİNDEKİ ZİYA KARAKTERİ ERZURUM'DA GERÇEK OLDU

ŞENER ŞEN'İN NEŞELİ GÜNLER FİLMİNDEKİ ZİYA KARAKTERİ ERZURUM'DA GERÇEK OLDU

ŞENER ŞEN'İN NEŞELİ GÜNLER FİLMİNDEKİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ŞENER ŞEN'İN NEŞELİ GÜNLER FİLMİNDEKİ 'ZİYA' KARAKTERİ ERZURUM'DA GERÇEK OLDU - Haberler
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