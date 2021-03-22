Şener Şen: Adana'daki o evi almam!
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Şener Şen: Adana'daki o evi almam!

22.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:22
Şener Şen: Adana'daki o evi almam!

Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi gören Şener Şen, "İyiyim, atlattım. Bir semptomum kalmadı" dedi.

Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi gören Şener Şen, "İyiyim, atlattım. Bir semptomum kalmadı" dedi. Şen'in kilo da verdiği gözlendi.

Adana'da doğduğu evin bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesi altında olduğu iddialarına Şen, "Doğduğum yer değil. Bir ara kirada oturduğumuz ev" diye konuştu.

Sanatçı, "Çocukluk hatıralarınızın geçtiği evi almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Nereden çıktı şimdi? Yok almam" yanıtını verdi. ( Milliyet)

Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana'da 1941 yılında doğduğu iddia edilen ahşap ev, bakımsızlık ve 2015 yılında çıkan yangında hasar gördü. 100 yıldan daha eski olan ahşap ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ESNAF TEDİRGİN Kaderine terk edilen evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü. Bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı.

Kaynak: Hürriyet

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