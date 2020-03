Senem, otomobillere merakı nedeniyle oto tamircisi oldu ESKİŞEHİR'de oto sanayide tamircilik yapan Senem Arı (38), küçük yaşlardan bu yana otomobillere karşı merakı olduğu için bu mesleği seçtiğini anlattı.

Eskişehir'de, 16 yıl önce otomobil sektöründe bir firmada çalışmaya başlayan Senem Arı, yaklaşık 2 yıl önce kendi oto tamirci dükkanını açtı. Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan küçük oto sanayide oto tamirciliği yapan Arı, hasarlı araçların evraklarından, atölyeye geçerek kısa sürede usta oldu. Motor tamirinden kaporta tamirine kadar her işi yapabildiğini ifade eden Arı, çocukken de bebekler yerine arabalarla oynadığını ve bu mesleğin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Sadece otomobil hasarlarına bakan ve gelen müşterilere hitap ederken, kendisini oto tamirciliğinin içinde bulduğunu anlatan Senem Arı, hiçbir mesleğin cinsiyeti olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Sonrasında atölyede çalışmakta hoşuma gitmeye başladı. Ustalarla birlikte atölyede çalışmaya başladım. Zaten arabalar, sökme, takmak, motorlar, motor sesleri sevdiğim şeyler. Ustalarla birlikte çalışa çalışa öğrendim. Halen çok severek yapıyorum. Motorların seslerini dinlemeyi seviyorum. Hasarlı, kırık, dökük araçları düzeltmeyi, onları eski haline kavuşturmayı seviyorum. Şu anda kendi dükkanımı açtım. Motor indirmemiz gerekiyorsa motor indiriyorum. Parça değişimi, yağ bakımı gibi her türlü işi yapıyorum. Erkek egemen bir iş ama ben hiçbir mesleğin cinsiyeti olduğuna inanmıyorum. İnanmadığım için de sevdiğim ve bildiğim işi yapıyorum. Herkes bildiği işi yapabilir. 'O ne der, bu ne der?', 'garip bakılır mı?' ben bunları düşünmüyorum. Kimin ne düşündüğünü önemsemiyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Benim aşkım arabalarım. Onlarla olmaktan mutluyum. Çocukken bebek oynamıyordum, arabalarla oynuyordum. Erkek arkadaşlarımla top da oynuyordum. Hep böyle ev hanımı şeklinde bir hayatım olmadı. Benim küçüklüğümde büyük araçlar daha çok ilgi alanımdı. TIR'lar, kamyonlar. Şu anda küçük araçlara hitap ediyoruz" diye konuştu.' 'ÇAYCI MISIN?' DİYE SORUYORLAR'Dükkanına gelen bazı müşterilerin ilk olarak erkek ustalara yöneldiğini ifade eden Arı, herkesin her işi yapabileceğini söyledi. İş yerini ilk açtığında insanların 'Ne yapacak burada, kadın başına ne işi var?' gibi sözler söylediğini anlatan Arı, "Bu işin içinde olduğum için ailemde garip karşılayan kimse yoktu. Dükkanı ilk açtığımda çevredeki insanların, 'Ne yapacak burada, kadın başına ne işi var?' şeklinde bakışları oldu. Hatta bana ömür biçtiler. 'En fazla 3-5 ay çalışır, gider' dediler. Ama şu anda iyi gittiğine ve daha da iyi olacağına inanıyorum. Müşterilerimiz geldiğinde ilk önce erkek ustalarımıza yöneliyorlar. Bana, 'çaycı mısınız?' diye soruyorlar. Bu tepkileri her zaman görüyorum. Alıştım artık, benim için önemli değil. Bir kadın da rahatlıkla burada çalışabilir. Eğer kendinde o cevheri hissediyorsa kesinlikle herkes, her işi yapabilir. Ben kadın- erkek diye ayırt etmiyorum. Çünkü ben burada kendimi kadın veya erkek gibi görmüyorum. Böyle bir cinsiyet olarak ayırt etmiyorum. O yüzden ben sadece işimi yapıyorum. Beni birileri konuşacaksa, sadece işimle konuşmasını istiyorum" diye konuştu.'O BİZİM USTAMIZ'

Senem Arı ile birlikte çalışan oto tamircisi Nevzat Erol da iş ortamından çok memnun olduklarını söyledi. Senem Arı'nın erkekler kadar usta olduğunu belirten Erol, "Senem hanımdan memnunuz. Diğer erkek ustalar gibi çalıyor, onunla aynı işi yapıyoruz. O bizim ustamız" dedi. Kaporta ustası Timur Gümüş ise, "Bir yıldır burada çalışıyorum. Her şey çok güzel. Onunla çalışmaktan çok memnunuz" dedi.

