Senegalli resim sanatçısı Boubou parmaklarını bu kez Filistin için kullandı

Tanınmış insanları özdeşleştirdiği nesnelerle resmeden Senegalli genç sanatçı Boubou Niang, İsrail'in son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarında sivillere şiddet uygulaması üzerine, parmaklarını bu defa Filistin için kullandı.