Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua

28.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:54

Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyonlara katılan Türk askerleri için dua etti.

TMV Dakar Koleji bahçesinde toplanan öğrenciler, şehitler ve İdlib operasyonlarına katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı öğrencilerin kucaklarına aldıkları Türk bayrakları ile ellerini semaya açması okulun Türk personelini duygulandırdı.

Kaynak: AA