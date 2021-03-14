Senegalli müzisyen Thione Seck yaşamını yitirdi
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Senegalli müzisyen Thione Seck yaşamını yitirdi

14.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:25
Senegalli müzisyen Thione Seck yaşamını yitirdi

Senegalli şarkıcı Thione Ballago Seck, 66 yaşında başkent Dakar'da hayatını kaybetti.

Senegalli şarkıcı Thione Ballago Seck, 66 yaşında başkent Dakar'da hayatını kaybetti.

Seck'in avukatı tarafından ulusal basına yapılan açıklamada, sanatçının tedavi gördüğü Fann Hastanesinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kariyerine 1970'lerde Afro-Küba tarzıyla Senegal kültürünü harmanlayan Baobab Orkestrası (Orchestre Baobab) ile başlayan Seck, 1980'lerde Senegal ve Gambiya'nın dans müziği olarak bilinen Mbalax türüyle birçok tarzı birleştiren Raam Daam grubunu kurdu.

Şarkıcının en ünlü eserleri arasında "Allö Petit", "Orientissime" ve "Diaga" parçaları yer alıyor.

Oğlu Wally Seck'in de müzikle uğraştığı Thione Seck, 40 yılı aşkın devam ettirdiği sanat yaşamında Youssou N'Dour, İsmael Lo ve Omar Pene ile Senegal müziğinin duayenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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