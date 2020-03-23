Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle "savaşıyor" - DAKAR Batı Afrika ülkesi Senegal'de grafiti sanatçıları ve ressamlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme seferberliğinde, duvarlara resmettikleri hijyen kurallarıyla farkındalık oluşturuyor.

Batı Afrika ülkesi Senegal'de grafiti sanatçıları ve ressamlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme seferberliğinde, duvarlara resmettikleri hijyen kurallarıyla farkındalık oluşturuyor.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 tehdidinin Afrika'da giderek artması yetkilileri sert önlemler almaya iterken, Senegal'in başkenti Dakar'daki bir grup sanatçı koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik hijyen tavsiyelerini şehir merkezindeki Şeyh Anta Diop Üniversitesi ve yanındaki Tıp Fakültesi Hastanesi'nin duvarlarına resmederek halkı bilinçlendirmeye çabalıyor.

Ressam ve grafiti sanatçılarından oluşan RBS Crew kolektifinin üniversitenin duvarlarına yaptığı resimlerde elleri sabunla yıkamaktan alkol bazlı dezenfektan kullanmaya, dirseğe hapşırmaktan, mendil kullanımına tüm hijyen adımları yer alıyor.

Kovid-19 acil ihbar hattının da paylaşıldığı duvar resimleri arasında, "Doktorlarımız var olsun" yazısı dikkati çekiyor.

Üniversite duvarları tuval oldu

RBS Crew üyelerinden 26 yaşındaki Ousmane Dieme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye en iyi bildikleri uğraşla katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Tuval olarak şehrin en işlek caddesindeki üniversitenin duvarlarını seçtiklerini belirten Dieme, buraya koronavirüsün yayılmasına karşı en etkili hijyen yöntemlerini tek tek resmettiklerini dile getirdi.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında derslere ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin çoğunun evlerine döndüğünü aktaran Dieme, "Kalan öğrenciler olarak virüse karşı bilinçlendirme kampanyasında etkin şekilde yer alabileceğimizi göstermek istedik." ifadesini kullandı.

"Resimler, yazılardan daha etkili"

Dieme, "Bazen resimler, yazılardan daha etkili olur. Caddeden geçenlerin duvarlara baktığında duyarsız kalmayacağını düşünüyorum." dedi. Dieme, böylelikle "duvarların konuştuğunu" ifade etti.

İnsanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve hasta olanların maske takması gerektiğini vurgulayan Dieme, "Resimleri görenler, bunu evlerine gittiklerinde aileleriyle paylaşarak onları da bilinçlendirecek. Ümit ediyorum, verdiğimiz mesajlarla bulaşıcılık azalarak virüs ortadan kalkacak." diye konuştu.

Cadde üzerindeki bir pastanede çalışan El Hadji Sow da grafitilerin koronavirüsle mücadelede iyi bir örnek olduğunu söyledi.

"Resimler maske kullanımını, nasıl hapşıracağımızı, mendil kullanımını güzel bir şekilde tasvir ediyor. Bu hijyen tavsiyelerine uymamızı kolaylaştırıyor." diyen Sow, grafitilerin duyarsız bazı insanların bilinçlenmesine büyük katkısı olacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA