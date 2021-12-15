Senegalli gençlere göre Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta - Haberler
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Senegalli gençlere göre Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Batı Afrika'daki en yakın ortaklarından Senegal'de gençler ve aktivistler Türkiye ile kurulan ilişkilerin derinleştirilmesini istiyor.

Türkiye'nin Batı Afrika'daki en yakın ortaklarından Senegal'de gençler ve aktivistler Türkiye ile kurulan ilişkilerin derinleştirilmesini istiyor.

Yaklaşık 17 milyonluk nüfusunun yarısının 18 yaşın altında olduğu Senegal'de gençler, eski sömürgeci güçlerine yerine daha dengeli ilişki kurabilecekleri yeni partnerler arıyor.

AA muhabiri, 17-18 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak III. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nden önce Afrikalı gençler ve aktivistlere Türkiye'nin kıtadaki pozisyonunu sordu.

Fransa'nın sadece gençlerin katılımıyla Montpellier'de düzenlediği Afrika-Fransa zirvesine katılan Senegalli aktivist gazeteci Papa Ismaila Dieng, bugün artık Afrikalı gençlerin eşitlik temeline dayanan ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

Senegalli gençlere göre Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta

Senegalli gençlere göre Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta

Senegalli gençlere göre Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta

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AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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