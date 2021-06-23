Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly'den ülkesine Kovid-19 yardımı
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Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly'den ülkesine Kovid-19 yardımı

Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly'den ülkesine Kovid-19 yardımı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

İtalya'nın Serie A takımlarından SSC Napoli'da forma giyen Kalidou Koulibaly, 30'uncu doğum günü vesilesiyle ülkesine tıbbı malzeme yardımında bulundu.

İtalya'nın Serie A takımlarından SSC Napoli'da forma giyen Kalidou Koulibaly, 30'uncu doğum günü vesilesiyle ülkesine tıbbı malzeme yardımında bulundu.

İtalya basınında çıkan haberlere göre, 20 Haziran'da 30 yaşına basan Koulibaly, doğum gününde ülkesine, yeni tip koronavirüsle mücadelede destek için bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans yolladı.

Napoli Limanı'ndan 20 Haziran'da hareket eden geminin 1 hafta içinde Senegal'e ulaşması bekleniyor.

Sık sık yaptığı insani yardımlarla adını duyuran Koulibaly, ülkesinde çocukların eğitimi için de çeşitli projeler yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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