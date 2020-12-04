Senegalli eski milli futbolcu Papa Diop'un naaşı ülkesine getirildi
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Senegalli eski milli futbolcu Papa Diop'un naaşı ülkesine getirildi

04.12.2020 23:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:28
Senegalli eski milli futbolcu Papa Diop'un naaşı ülkesine getirildi

Fransa'da yaşamını yitiren Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop'un cenazesi başkent Dakar'a getirildi.

Fransa'da yaşamını yitiren Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop'un cenazesi başkent Dakar'a getirildi.

Uzun süredir kanserle savaşan ve 29 Kasım'da Fransa'nın Lens kentinde yaşamını yitiren 42 yaşındaki Diop'un hayranları, başkent Dakar'daki Blaise Diagne (AIBD) Havalimanı'na akın etti. Diop'un naaşı, havalimanında düzenlenen özel törenle Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Sall, Diop'a gıyabında onur nişanı takdim etti. Diop, böylece sadece cumhurbaşkanları tarafından takdim edilen bu nişana layık görülen ilk futbolcu oldu.

Törene, Diop'un eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra aynı dönem top koşturduğu eski milli futbolcular da katıldı.

Diop'un cenazesi, yarın doğduğu kent Rufisque'de düzenlenecek törenle defnedilecek.

Lens, Fulham West Ham United, AEK, Birmingham City'de de forma giyen Diop, 128 kez Premier Lig'de onadı. Diop, 2002'deki Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda da forma giymişti. Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında da golü atan isim olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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