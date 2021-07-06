Senegalli Ebubekir ve Eşinden Başkan Demir'e Ziyaret
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Senegalli Ebubekir ve Eşinden Başkan Demir'e Ziyaret

Senegalli Ebubekir ve Eşinden Başkan Demir'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir'in her salı ve perşembe günü gerçekleştirdiği, 'Halk Günü'ne bugün Senegalli Ebubekir ve eşi Fatıma Drame de katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir'in her salı ve perşembe günü gerçekleştirdiği, 'Halk Günü'ne bugün Senegalli Ebubekir ve eşi Fatıma Drame de katıldı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Samsun'da yaşamaktan duydukları mutluluğu ifade eden Senegalli çift, Başkan Demir'e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Mustafa Demir ise, "Senegalli kardeşlerimiz şehrimizi çok sevmiş. Artık kendilerini Samsunlu gibi hissediyor. Biz de onları hemşehrimiz olarak görüyoruz. Ziyaretleri ile oldukça mutlu oldum. Daha önce benim de yapmış olduğum Senegal ziyaretlerimiz ile ilgili güzel bir sohbet ettik. Kendilerine bir kez daha şahsıma yaptıkları ziyaret için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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