Son dakika haberi! Senegalli çocuklara bisiklet için 5 aydır pedal çeviriyor

Senagal'de okula gitmek için günde 2 saat yürümek zorunda kalan çocuklara bisiklet satın almak için başlatılan projeye destekçi olan İspanyol ses mühendisi Hohmann, bisikletini adeta evi gibi donatarak yola çıktı. 'La Bicies Bella' adını verdiği bir proje kapsamında bisikletinin önüne ve arkasına, '10.000 Kilometres, For Education' yazan bisikletçi, 5 ayda 10 ülke gezdi. İspanya'dan başlayıp Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan'ı gezen bisikletçi, onuncu durağı olan Türkiye'ye ulaştı.

HER KİLOMETRE 1 EURO

"2 SAAT YÜRÜYÜŞ BİSİKLETLE YARIM SAATE DÜŞÜYOR"