Senegalli bilim insanının adı bir asteroide verildi
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Senegalli bilim insanının adı bir asteroide verildi

Senegalli bilim insanının adı bir asteroide verildi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Senegalli bilim insanı Maram Kaire'nin adını bir asteroide verdi.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Senegalli bilim insanı Maram Kaire'nin adını bir asteroide verdi.

Senegal Astronomiye Teşvik Derneği (ASPA) Başkanı Kaire, haberi kişisel Facebook hesabından duyurdu.

Aynı zamanda uzay endüstrisi alanında faaliyet gösteren AfricaSpace isimli şirketin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Kaire, paylaşımında, "Bu onur benim dışımda tüm Senegal'e ait. Nesiller sonra ne zaman bu asteroit üzerinde bir çalışma yapılacak olsa Senegal'in adı zihinlerde olacak. İşte en önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

IAU, Kaire'nin, Senegal'de uzay ve astronomi alanında gösterdiği çabalar sonucunda "(35462) 1998 DW23" isimli asteroide "Maramkaire" adını verdi.

Böylece 43 yaşındaki Kaire, adı bir asteroide verilen ilk Senegalli oldu.

Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında güneşin etrafında dönen ana asteroit kuşağının bir parçası olan asteroit, 1998'de keşfedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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