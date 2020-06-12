Senegalli askerlerin Türkçe diploma sevinci
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Senegalli askerlerin Türkçe diploma sevinci

Senegal'in başkenti Dakar'daki Cap Manuel Kışlası'nda, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı Türkçe Eğitim Merkezi ikinci mezunlarını verdi.

12.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:00

Senegal'in başkenti Dakar'daki Cap Manuel Kışlası'nda, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı Türkçe Eğitim Merkezi ikinci mezunlarını verdi.

Başkentteki kışlada düzenlenen ikinci dönem Türkçe kursu kapanış ve mezuniyet törenine Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Emrah Murat Yıldırım, Senegal Askeri Eğitim Şube Müdürü Albay Yahya Diop, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Erdal Bolatkale, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfının Senegal koordinatörleri ile eğitim alan askeri öğrenciler katıldı.

Diplomalarını yetkililerin elinden alan askerleri sevinçlerini, Barış Manço'nun "Bugün bayram" şarkısını söyleyerek gösterdi.

Albay Yıldırım, törende yaptığı konuşmada Senegal'de Türkçe eğitimi verilmesinin 2011'de başlayan bir sürece dayandığını, 2018'de bu merkezin açıldığını belirtti.

Kursta eğitim alan Senegalli askerlerden geçen yıl 17'sini askeri eğitim için Türkiye'ye gittiğini kaydeden Yıldırım, Senegal askeri makamlarının bir sonraki yıl için 65 kişilik kontenjan istemesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Yıldırım, eğitim merkezinin her iki ülkenin silahlı kuvvetleri için ortak gelecek oluşturmanın ana kapılarından biri olduğuna işaret etti.

Albay Diop da Türkçe eğitim projesinin Tükiye-Senegal arasındaki ilişkileri güçlendireceğini dile getirdi.

Merkezde eğitim veren Türkçe hocalarının ailelerini bırakıp buraya geldiklerini ifade eden Diop, "Bugün emeklerinin karşılığını, meyvelerini toplayarak mutlu olacaklar. Öğrencileri artık Türkçe konuşuyor." dedi.

Diop, askerlerin kendi ülkelerinde Türkçe öğrenmelerinin, Türkiye'de askeri eğitim gördüklerinde adaptasyon sürecini çok daha kolaylaştırdığının altını çizdi.

Dakar YEE Müdürü Bolatkale de kursun tek amacının Türkçe öğrenmek ya da öğretmek olmadığını söyledi.

Bolatkale, mezunlara hitaben, "Yıllar sonra geriye dönüp baktığınızda 'iyi ki Türkçe öğrendim' deyip gururlanacaksınız." ifadesini kullandı.

Türkçe eğitim sertifikasını alan askerlerden 35 yaşındaki Ousmane Sane, AA muhabirine yaptığı açıklamada 9 aydır Türkçe öğrendiğini söyledi.

Başlangıçta biraz zorlansalar da artık iyi bir aşamaya geldiklerini aktaran Sane, "Öğretmenimizi İmran İpek çok sabırlı, iyi bir insan." diye konuştu.

Sane, askeri eğitim için Türkiye'ye gitmek istediğini dile getirdi.

Senegalli askerlerin Türkçe diploma sevinci

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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