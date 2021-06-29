Senegalli askerler Türkçe diplomalarını aldı
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Senegalli askerler Türkçe diplomalarını aldı

Senegalli askerler Türkçe diplomalarını aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cap Manuel Kışlası'ndaki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı Türkçe Eğitim Merkezi, üçüncü mezunlarını verdi.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cap Manuel Kışlası'ndaki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı Türkçe Eğitim Merkezi, üçüncü mezunlarını verdi.

Kışlada düzenlenen üçüncü dönem Türkçe kursu kapanış ve mezuniyet törenine Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Levent Güldağı, Dakar YEE Müdürü Merve Işık Elsıkma, Senegal Askeri Eğitim Şube Müdürü Albay Yahya Diop ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Kavas burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika'da 43 büyükelçiliğinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin kıta ile iş birliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Bu iş birliklerinin sadece ticari anlamda değil kültürel noktada da ilerlediğine vurgu yapan Kavas, YEE'nin buna en güzel örnek olduğunu belirterek, diplomasını alan askerleri tebrik etti.

Törende konuşan Dakar YEE Müdür Elsıkma da Türkçe kursları vesilesiyle kurulan dostlukların uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

Ekim 2020'de başlayan 9 aylık Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan 25 asker diplomalarını YEE Eğitmeni İmran İpek'in elinden aldı.

Öğrenciler, İpek'e teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

"Türk yatırımları arttıkça Türkçeye ilgi de artıyor"

Tören sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dakar YEE Müdür Elsıkma, Senegal ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın Türkçeye olan ilgiyi de artırdığına işaret etti.

Elsıkma, "Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Senegal Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan bir anlaşmaya istinaden 2019'dan bu yana Türkçe eğitim faaliyetleri sürdürüyoruz. Burada Senegalli askerlere Türkçe öğretiyoruz. Aynı zamanda Dakar'da kültür merkezimizde de Türkçe kurslarımız devam ediyor." dedi.

Özellikle ticaretle uğraşanların muhakkak Türkçe öğrenmek istediğine vurgu yapan Elsıkma, "Senegal'de Türk yatırımcıların sayısı arttıkça onlarla çalışmak isteyen Senegalliler de Türkçe öğrenmek istiyor. Buna ek olarak, üniversite öğrencileri de entelektüel birikim için Türkçeye ilgi duyuyor." diye konuştu.

"Hem kültürel hem de askeri iş birliğimiz gelişiyor"

Eğitmen İpek de mezun olan her askerin daha sonra Türkiye'ye giderek kendi alanlarında gerekli stajları yapıp Senegal'e geri döndüğünü söyledi.

İpek, askeri iş birliğinin ortak bir dille yürütülmesine önem verildiklerinin altını çizerek, "3 dönemde 71 asker öğrenci mezun oldu. Bu öğrencilerimizin büyük bir kısmı Türkiye'ye staja gitti. Türkiye'de stajını tamamlayanlar 2'nci bir staj hakkı istiyor, tekrar gitmek istediklerini söylüyorlar. Türkiye'de tatmış oldukları lezzetleri de arıyorlar. 'Burada nerede Türk kahvesi ve Türk çayı bulabiliriz' diye soruyorlar. Böylece hem kültürel hem de askeri iş birliğimiz gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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