Senegalli alimin cenazesine 13 ülkeden katılım
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Senegalli alimin cenazesine 13 ülkeden katılım

Senegalli din alimi Cheikh Ahmad Tidiane Niass'ın (Medina Baye) cenaze töreni 13 ülkeden yoğun katılımla düzenlendi.

Senegalli alimin cenazesine 13 ülkeden katılım
06.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:46

Senegalli din alimi Cheikh Ahmad Tidiane Niass'ın (Medina Baye) cenaze töreni 13 ülkeden yoğun katılımla düzenlendi.

Batı Afrika'nın en etkili dini hareketlerinden Ticani tarikatının önemli isimlerinden Niass'ın cenazesi, Gambiya sınırına yakın Kaolack kentindeki Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip defnedildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu törende 650 polis görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 200 gönüllü de gelenlerin ellerine dezenfektan sıkarak, maske dağıttı.

Sadece akreditasyonu olanlar camiye alınırken, halk için dışarıya 3 ekran kuruldu.

Cenazeye, Gana, Burkina Faso, Cezayir, Fas, Nijerya, Nijer, Moritanya, Gambiya, Mali, Mısır, Filistin, Sudan ve Çad'dan yoğun katılım sağlanırken bazı ülkeler de resmi heyet yolladı.

Cenaze için Nijerya'dan, ikisi Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye, üçü de Nijeryalı bir iş adamına ait 5 uçak kaldırıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un emriyle Cezayir'den de özel bir uçuş düzenlendiği öğrenildi.

Medina Baye olarak da tanınan Niass, 88 yaşında pazar günü Dakar'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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