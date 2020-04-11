Senegal yurt dışında Kovid-19'dan ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak Afrika ülkesi Senegal, yurt dışındaki vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ülkelerde defnedilmeleri için mezar yeri satın alacak.

Afrika ülkesi Senegal, yurt dışındaki vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ülkelerde defnedilmeleri için mezar yeri satın alacak.

Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba, Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr ile yaptığı basın açıklamasında, Senegal yönetiminin yabancı ülkelerde Kovid-19'dan ölen yurttaşları için mezar yeri alma girişiminde bulunduğunu belirtti.

"Bazı istisnai uygulamaları zorunlu kılan küresel bir durum içindeyiz. Yurt dışında Kovid-19 bulaşan veya hayatını kaybeden vatandaşlarımızı getirebilecek bir durumda değiliz. Ailelerinden bizleri anlamalarını istirham ediyoruz." diyen Ba, Senegal devletinin yurt dışında Kovid-19'dan ölen vatandaşları için bulundukları ülkelerde mezar yeri satın alacağını ifade etti.

Bakan Ba, "Kovid-19'dan ölen vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki mezarlıklara, inançlarına uygun şekilde gömülmelerini sağlamaları konusunda diplomatik ve konsolosluk misyonlarımıza gerekli talimatları verdik." ifadesini kullandı.

Senegal'de 40 günde hastaların yüzde 51'i iyileşti

Senegal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 2 Mart'tan bu yana toplam 265 hastadan 137'si iyileşti.

Böylelikle, halen 125 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü Senegal'de hastaların yüzde 51,69'u iyileşmiş oldu.

Hastalardan 2'si ise yaşamını yitirdi, bir kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Kaynak: AA