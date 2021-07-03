Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği

Senegal'in Saint-Louis kentindeki Maarif Okulu, "Sağlık İçin Yürü" spor etkinliği düzenledi.

Senegal'in Saint-Louis kentindeki Maarif Okulu, "Sağlık İçin Yürü" spor etkinliği düzenledi.

Bu yıl 3'üncüsü yapılan yürüyüşe, Maarif Okulu öğrencileri, veliler, yürüyüş kulüpleri ve farklı okullardan öğrenciler de dahil toplam 400 kişi katıldı.

Maarif Okulunda başlayan yürüyüş, kentin önemli cadde ve meydanlarının geçilmesiyle 2 saatte tamamlandı.

Etkinlik sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Saint-Louis Maarif Okulu Kampüs Müdür Ahmet Eray Daş, yürüyüşe yoğun katılım olduğunu ve ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Daş, "Maarif Okullarında eğitim sadece dört duvar arasında verilmiyor. Öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyle bağlarını güçlendirmeye de önem veriyoruz. Özellikle çevre temizlik programlarımızla fark yaratıyoruz. En önemlisi bu faaliyetler, öğrencilerimizin başarılarına da yansıyor. Saint-Louis Maarif Okulu, başarı sıralamasında daima ilk sıralarda yer alıyor. Bu başarıda, bu tarz sosyal etkinliklerin de payının çok olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Aynı etkinliği gelecek yıl da düzenleyeceklerinin altını çizen Daş, başta Maarif personeli ve yerel yetkililer olmak üzere programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Fransız Batı Afrikası'nın 1895-1902 yıllarındaki başkenti Saint-Louis, Senegal'in önemli şehirleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan