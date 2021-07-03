Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği

Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'in Saint-Louis kentindeki Maarif Okulu, "Sağlık İçin Yürü" spor etkinliği düzenledi.

Senegal'in Saint-Louis kentindeki Maarif Okulu, "Sağlık İçin Yürü" spor etkinliği düzenledi.

Bu yıl 3'üncüsü yapılan yürüyüşe, Maarif Okulu öğrencileri, veliler, yürüyüş kulüpleri ve farklı okullardan öğrenciler de dahil toplam 400 kişi katıldı.

Maarif Okulunda başlayan yürüyüş, kentin önemli cadde ve meydanlarının geçilmesiyle 2 saatte tamamlandı.

Etkinlik sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Saint-Louis Maarif Okulu Kampüs Müdür Ahmet Eray Daş, yürüyüşe yoğun katılım olduğunu ve ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Daş, "Maarif Okullarında eğitim sadece dört duvar arasında verilmiyor. Öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyle bağlarını güçlendirmeye de önem veriyoruz. Özellikle çevre temizlik programlarımızla fark yaratıyoruz. En önemlisi bu faaliyetler, öğrencilerimizin başarılarına da yansıyor. Saint-Louis Maarif Okulu, başarı sıralamasında daima ilk sıralarda yer alıyor. Bu başarıda, bu tarz sosyal etkinliklerin de payının çok olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Aynı etkinliği gelecek yıl da düzenleyeceklerinin altını çizen Daş, başta Maarif personeli ve yerel yetkililer olmak üzere programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Fransız Batı Afrikası'nın 1895-1902 yıllarındaki başkenti Saint-Louis, Senegal'in önemli şehirleri arasında yer alıyor.

Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği
Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği
Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği
Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kartal Tibet Ece Çeşmioğlu Selin Şekerci Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Senegal Saint-Louis Maarif Okulundan yürüyüş etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:13:39. #1.15#

title