Senegal Maarif okulunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü günü etkinliği düzenlendi.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü günü etkinliği düzenlendi.

Dakar TMV okulundaki kadın personel ve misafirler, etkinliğe özel mavi giyindi.

Okulda idare asistanı olan Türkiye mezunu Diarra Dione, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Kimya Mühendisliği eğitimi aldığını söyledi.

Ülkesindeki kadınların yaşam ve çalışma koşullarının her geçen gün daha da iyileştiğini belirten Dione, Afrikalı bir kadın olarak Türkiye'deki eğitim hayatı boyunca herkesin kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi. Dione, "Şu anda Afrikalı bir kadın yönetici olarak TMV çatısı altında görev yapmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Etkinlik sonunda Moritanya ve Senegal mutfağına özgü lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA