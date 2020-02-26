Senegal, kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altında
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Senegal, kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altında

Senagal'in başkenti Dakar, kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altına girdi.

26.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:41
Senegal, kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altında

Senagal'in başkenti , kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altına girdi.


Batı ülkesi , 'nden gelen kum ve toz bulutunun etkisi altına girdi. Hafta sonu etkisini arttıran ve Sahra Çölü'nden gelen kum fırtınası, Moritanya, Fas ve İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nı da turuncuya bürüdü. Kum fırtınasının Senegal'de yarın etkisini azaltması bekleniyor. - DAKAR

Kaynak: İHA

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