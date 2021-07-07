Senegal, Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasıyla karşı karşıya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal, Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasıyla karşı karşıya

Senegal, Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasıyla karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalga endişesine yol açtı.

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalga endişesine yol açtı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, son 24 saatte yapılan 2 bin 388 testten 356'sı pozitif sonuç verdi, salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Bir önceki gün 121 vakanın kayda geçtiği ülkede, hastalığa yakalananların sayısı her gün artmaya devam ediyor.

Uzmanlar, maske ve mesafe uyarısı yaparken, Sağlık Bakanlığı da aşılama kampanyasına hız vermek istiyor.

Ancak son dönemde başkent Dakar ve etrafındaki aşı merkezlerine gidenler, aşı olmadığı gerekçesiyle geri çevriliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) dahilinde gönderilen AstraZeneca aşılarında "kıtlık" yaşandığı belirtiliyor.

Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı'nın da vakaları artıracağından endişe ediliyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, gelişmiş ülkelerin aşı milliyetçiliği yaptığını belirterek, "Çoğu gelişmekte olan ülkede aşılama henüz yüzde 1'e dahi ulaşamamışken ABD'nin hayvanat bahçelerinde aşılamaya başlamasını hayretle karşıladım." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede bugüne kadar 44 bin 436 kişi hastalığa yakalandı, bunlardan 41 bin 906'sı sağlığına kavuştu. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1183 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 564 bin 18 kişiye aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Türkiye'de 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Bülent Uygun Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Senegal, Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasıyla karşı karşıya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:04:43. #1.15#

title