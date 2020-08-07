Senegal, Kovid-19 ile mücadeleyi yoğunlaştırıyor Senegal İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele doğrultusunda, plaj, spor salonu, kamuya açık alanlar ve gösteri merkezlerinde toplanmanın yasaklandığını, toplu taşımada da maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Senegal İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele doğrultusunda, plaj, spor salonu, kamuya açık alanlar ve gösteri merkezlerinde toplanmanın yasaklandığını, toplu taşımada da maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Ndiaye, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için alınan yeni tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ülke çapında plaj, spor salonu, kamuya açık alanlar ve gösteri merkezlerinde toplanmanın yasaklandığını belirten Ndiaye, maske takma kuralının kapsamının genişletildiğini söyledi.

Buna göre, kamu ve özel sektörün yanı sıra toplu taşımada da maske takmak zorunlu hale getirilecek ve araçlarda kişi sayısı sınırlamasına gidilecek. Kurallara uymayanlar para veya hapis cezasına çarptırılacak.

Ndiaye, gençleri de ileri yaştakilere hastalığı bulaştırma konusunda uyararak, virüse yakalananların yüzde 55'inin 40 yaş altında olduğunu vurguladı.

Başta başkent Dakar olmak üzere tüm ülkede gösteri yapmanın yasaklandığını kaydeden Ndiaye, asıl sorunun Dakar'da olduğunu dile getirdi.

Son 24 saatte 172 vaka

Öte yandan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1711 test yapıldı ve vaka sayısı 172 artarak 10 bin 887'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 2 artarak 225'e, iyileşenlerin sayısı 85 artarak 7 bin 186'ya çıktı.

Hastalığa yakalanan 3 bin 475 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Senegal'de Kovid-19 ile mücadele tedbirleri temmuzda gevşetilmişti.

Kaynak: AA