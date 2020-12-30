Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:41
Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba,

Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ba, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinden Band Kanani'nin çektiği "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ile haber kategorisinden Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Ba'nın, spor kategorindeki tercihi Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı oldu.

Ba, "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafından çok etkilendiğini belirterek, "Ben de bir anne olarak, o annelerin acılarını hissettim bu fotoğrafla, hüzünlendim." dedi.

AA'nın özellikle insan hikayelerini konu alan fotoğraflarını da çok beğendiğini dile getiren Ba, yaşam kategorisinde seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Ba, mültecileri konu alan kareleri de dikkatle inceleyerek, Türk Kızılay'ın mültecilerle ilgili sahadaki faaliyetleri hakkında Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya'dan bilgi aldı.

Oylamada Ba'ya Kaya da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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