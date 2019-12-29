: Senegal'in ununu 10 yıldır Malatyalı iş insanı eliyor

29.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:59

Senegal'de, Malatyalı iş adamı Mahmut Baştürk, Rufisque kentinde kurduğu fabrikayla 10 yıldır bu ülkenin ununu eliyor.

Başkent Dakar'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan FKS un fabrikası, Senegal'deki bayi ve müşterilerinin yanı sıra ülkedeki Türklerin yoğun katılımıyla 10'uncu yılını kutladı.

Senegal'de "Türkiye'nin yüz akı" olarak görülen fabrika, ülkedeki un talebinin yüzde 40'ını karşılıyor ve 200'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: AA

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