Senegal'in ununu 10 yıldır Malatyalı iş insanı eliyor
Senegal'de, Malatyalı iş adamı Mahmut Baştürk, Rufisque kentinde kurduğu fabrikayla 10 yıldır bu ülkenin ununu eliyor.
Senegal'de, Malatyalı iş adamı Mahmut Baştürk, Rufisque kentinde kurduğu fabrikayla 10 yıldır bu ülkenin ununu eliyor.
Başkent Dakar'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan FKS un fabrikası, Senegal'deki bayi ve müşterilerinin yanı sıra ülkedeki Türklerin yoğun katılımıyla 10'uncu yılını kutladı.
Senegal'de "Türkiye'nin yüz akı" olarak görülen fabrika, ülkedeki un talebinin yüzde 40'ını karşılıyor ve 200'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.