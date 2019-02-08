Senegal'in Eski Cumhurbaşkanından Seçim Boykotu Çağrısı

Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade, 24 Şubat'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini boykot çağrısında bulundu.

Fransa'da yaşayan Wade, 2 yıl aradan sonra ülkesine döndü. Başkent Dakar'a özel uçağıyla gelen Wade, lideri olduğu Senegal Demokrat Partisi'nin merkezinde halka seslendi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak muhalif adaylardan, seçime katılmamalarını isteyen Wade, Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın seçimin sonucunu şimdiden kendi lehine belirlediğini savundu.

Ayrıca oğlu Karim Wade ve eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'ın, yolsuzluk suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları nedeniyle cumhurbaşkanlığı adaylıklarının reddedilmesini eleştiren Wade, halktan seçimi protesto eden yürüyüşler düzenlemelerini, seçmen kağıtlarını ve oy pusulalarını yakmalarını istedi.

Wade ayrıca güvenlik güçlerinden protestoculara müdahale etmemelerini talep etti.

Ancak Wade'nin çağrıları sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi. Wade'nin 2012'de üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesine karşı çıkan "Y'en a marre" adlı STK'nin koordinatörü Fadel Borro, seçimlerin boykotunun her zaman iktidarın işine yarayacağını belirterek, Senegallilerden sandığa gitmelerini istedi.

Idrissa Seck'in destekçileri artıyor

Diğer yandan seçimde yarışacak muhalefet adaylarından Idrissa Seck'in destekçileri hızla artıyor.

Wade'nin eski müttefiklerinden milletvekili Mamadou Diop Decroix, Dakar'ın eski belediye başkanları Pope Diop ve Khalifa Sall, cumhurbaşkanı seçiminde Seck'i destekleyeceklerini açıkladı.

Senegal'de 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın yanı sıra Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall yarışacak.

Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, Cumhurbaşkanı Sall, Mart 2012'de seçilerek göreve başlamıştı. Macky Sall, 2016'da anayasayı değiştirerek, cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıldan 5 yıla düşürmüş ve 2 dönemle sınırlamıştı.

Kaynak: AA