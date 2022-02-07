Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olması Dakar'da coşkuyla kutlandı - Haberler
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Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olması Dakar'da coşkuyla kutlandı

AA, Fatma Esma Arslan - Güncel
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Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olması Dakar'da coşkuyla kutlandı

Senegal Milli Futbol Takımı'nın rakibi Mısır'ı 4-2 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olması başkent Dakar'da sevinç gösterileriyle karşılandı.

Senegal Milli Futbol Takımı'nın rakibi Mısır'ı 4-2 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olması başkent Dakar'da sevinç gösterileriyle karşılandı.

Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nın bulunduğu meydanda toplanan binlerce taraftar maçı kurulan dev ekrandan izledi.

Senegal'in tarihinin ilk şampiyonluğunu almasıyla taraftarlar meydanda dakikalarca sevinç gösterisinde bulundu. Maçın ardından Senegalli şarkıcı Wally Seck mini bir konser verdi.

Konserin sona ermesiyle alandan ayrılan taraftarlar başkent sokaklarında klakson çalarak metrelerce kortej oluşturdu. Kutlamalar sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Şampiyon, Senegal, Afrika, Mısır, Güncel, Haber

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