Senegal ile AB Arasında 750 Milyon Avroluk Anlaşma

Senegal ile Avrupa Birliği (AB) arasında "stratejik ortaklık" çerçevesinde 750 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

Senegal resmi haber ajansının (APS) haberine göre, Senegal'in Ekonomi, Bütçe ve Planlamadan Sorumlu Bakanı Ahmadou Ba ile AB'nin Senegal'deki temsilcisi Irene Mingasson, 2018-2023 periyodunu kapsayan ortak iş birliği çerçevesinde 492 milyar Frank CFA'lık fon aktarımını öngören (750 milyon avro) stratejik iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Ba, imza töreninde yaptığı açıklamada, AB'nin Senegal'in en önemli donörlerinden biri olduğunu ve desteğinin ülkenin ekonomik ile sosyal gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Mingasson da söz konusu imzanın AB'nin Senegal'e taahhüt ettiği yardımların önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İmza törenine, Avrupa Yatırım Bankası ile birçok AB ülkesinin Dakar'daki diplomatik temsilcileri de katıldı.