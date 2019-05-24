Senegal'e Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği

Senegal'in Thies kentinde kurulacak Batı Afrika'nın ilk rüzgar enerjisi çiftliği için türbinler teslim alındı.

Senegal Ulusal Elektrik Şirketi (Senelec) ile İngiltere merkezli Leleka şirketi başkent Dakar Limanı'nda yapılan törende, Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliğinin ilk türbinlerini teslim aldı.

Dakar'a 70 kilometre uzaklıktaki Thies kenti yakınlarında 40 hektarlık alana kurulacak ve Batı Afrika'da bir ilk olacak Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliğinde 46 dev rüzgar türbini yer alacak.

Her biri 3,45 megawatt kapasiteli tribünlerin toplam kapasitesi 158,7 megawatt olacak.

Taiba Ndiaye rüzgar enerjisi çiftliği, 16 milyon nüfuslu Senegal'de 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve elektrik üretim kapasitesini yüzde 15 artıracak.

Enerji çiftliğinin bu yıl sonunda ürettiği elektriği yerel şebekeye aktarması, yılda 450 bin MWh elektrik enerjisi üretmesi bekleniyor.

Yaklaşık 200 milyar CFA franka (2,08 milyon Türk lirası) mal olan projenin finansmanın 140 milyar frangı, doğrudan ABD desteğiyle karşılandı.

Kaynak: AA