Senegal'den G5 Sahel Gücüne 1,8 milyon dolar destek

Senegal, G5 Sahel Gücüne 1,8 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurdu.

Senegal, G5 Sahel Gücüne 1,8 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Çad'ın başkenti Encemine'de 15-16 Şubat'ta yapılan G5 Sahel Zirvesi vesilesiyle Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Sall, paylaşımında G5 Sahel Gücü için 1,8 milyon dolar yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Senegal, G5 Sahel Gücü içinde yer almasa da G5 ülkelerinden Mali ve Moritanya ile aynı sınırı paylaşıyor.

Senegal, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) 1305 unsuruyla en fazla asker bulunduran 2'nci ülke konumunda yer alıyor.

Nijer, Bukina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan