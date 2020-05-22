Senegal'den "Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi"
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Senegal'den "Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi"

Senegal'de birçok sivil toplum, sendika, ekonomik ve uluslararası kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu "Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi", (IADA) platformu, kıta ülkelerinin borçlarının silinmesi çağrısı yaptı.

Senegal'den
22.05.2020 04:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 04:03

Senegal'de birçok sivil toplum, sendika, ekonomik ve uluslararası kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu "Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi", (IADA) platformu, kıta ülkelerinin borçlarının silinmesi çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi kıtanın ekonomisinde küçülmeye neden olması, parasal sıkıntılar yaşayan kıta ülkelerinin borçlarının silinmesini yeniden gündeme getirdi.

IADA, geçen ay, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra kıtadaki liderlerin çoğunun dillendirdiği 'Kovid-19'dan kurtulamayan bir Afrika'nın, tüm dünya için tehdit olabileceği' çağrılarını uluslararası topluma duyurmak için harekete geçti.

IADA'dan yapılan açıklamada, Senegal başta olmak üzere Afrika'daki sendika, ekonomik, politik kurumlar ile uluslararası kuruluşların 'kıta ülkelerinin borçlarının silinmesi için seferber oldukları' belirtildi.

Platformun söz konusu bu çabanın daha güçlü şekilde dünyada yankı bulması için kurulduğunun vurgulandığı açıklamada, IADA'nın öncelikli hedefinin borçların silinmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, IADA'nın dünyanın her yerinden yeni katılımcıları bünyesine katmak için faaliyetler yürüteceği ifade edildi.

Öte yandan, salgının seyrinin hafiflemesi durumunda IADA, Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi için başkent Dakar'da Uluslararası Panafrikan Konferansı düzenlemeyi planlıyor.

Afrika ülkelerinin toplam borcunun 365 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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