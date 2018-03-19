Senegal'deki "Sahabe Mescidi" Büyütülecek

Senegal'in orta kısmında yer alan ve ilim şehri olarak bilinen Kaffrin'de "Sahabe Mescidi" adıyla bilinen caminin yeniden inşa edilerek büyütüleceği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kaffrin Müslüman Komitesi Temsilcileri, 1896'da inşa edilen kentteki en büyük caminin büyütülmesi için istişare toplantısı yaptı.

Kaffrin Ulu Cami Rehabilitasyon Ofisi İletişim Sorumlusu Muhammed Gaye, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yapının mimarisinin ve medrese ile okul kısımlarının nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yürüttüklerini söyledi.

İlim kentine yakışır bir külliye

Aynı zamanda buradaki bir kolejin müdürü olan Gaye, "Kaffrinliler olarak kısa sürede ilim kentine yakışır güzel bir külliye dikmek için kararlılığımızı ortaya koyduk." diye konuştu.

Gaye, kendilerini zor bir görevin beklediğinin farkında olduklarına işaret ederek halktan maddi ve manevi destek beklediklerini belirtti.

Kentte 21 Kur'an okulu açılıyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, şubat ayında Kaffrin'de 21 Kur'an okulu açılması ve gerekli bütçenin ödenmesi talimatını vermişti.

Bu medreselerde eğitim gören öğrenciler matematik dahil birçok derste ülkenin en başarılı öğrencileri arasına giriyor.