Senegal'deki iktidar koalisyonundan George Floyd'un öldürülmesine kınama Senegal'de iktidar koalisyonu, ABD'nin Minnesota eyaletinde Afroamerikan George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesini ve sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Senegal'de iktidar koalisyonu, ABD'nin Minnesota eyaletinde Afroamerikan George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesini ve sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğini yaptığı iktidardaki Benno Bokk Yakaar Koalisyonunca yayımlanan açıklamada, polis şiddeti sonucu Floyd'un ve onun gibi yaşamını yitiren Afroamerikalıların öldürülmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Senegallilere, "Afrika kökenli kardeşleriyle" dayanışmalarını barışçıl ve vakur şekilde gösterme çağrısı yapılan açıklamada, Afrika ülkeleri de Afrika Birliği (AfB) aracılığıyla dünyadaki ırkçı şiddeti kınayacak uluslararası eylemde bulunmaya davet edildi.

Açıklamada, Dakar'daki ABD yetkililerine protesto mesajını iletecek bir delege gönderileceği ve ABD'deki Afrika kökenlilerin korunması için acil önlemler alınmasının, gerekli reformlar yapılmasının talep edileceği kaydedildi.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve iki haftayı geride bırakan protestolarda polis reformu talep ediliyor.

Kaynak: AA