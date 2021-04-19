Senegal'deki Goree Adası sömürgeciliğin izlerini taşıyor
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Senegal'deki Goree Adası sömürgeciliğin izlerini taşıyor

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Senegal'deki Goree Adası, şimdilerde ülkenin en önemli turizm noktası olarak ön plana çıkıyor.

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Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Senegal'deki Goree Adası, şimdilerde ülkenin en önemli turizm noktası olarak ön plana çıkıyor.

Başkent Dakar'ın 2 kilometre açığında bulunan, 1800'lü yıllarda köle olarak satılan Afrikalıların gemilere bindirilmeden önceki son durağı olan ve bu nedenle "Dönüşü olmayan yol" adı verilen Goree Adası, her yıl çok sayıda turist çekiyor.

Afrikalıların uğradığı "insanlık dışı" muamelenin sembol ismi haline gelen Kunta Kinte'nin de tutsak olarak bekletildiği Goree Adası, Dakar Limanı'ndan her saat başı kalkan feribotlarla ziyaret edilebiliyor.

Geçmişte Afrikalıların yaşadığı trajediyi turizm ve sanatla adeta dünyaya haykıran adada, bugün halen ?Fransız sömürgecilerin izlerine rastlanıyor.

Adada bin civarında kişi yaşıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan adada, bin civarında kişi yaşıyor.

Goree'deki 28 "köle evi"nden sadece biri aslına uygun restore edilerek "Köle Evi Müzesi" olarak düzenlenmiş. Burada, kölelerin bekletildiği mahzenler, yemek yedikleri kaplar, el ve ayak bileklerine takılan prangalar başta olmak üzere o döneme ait eşyalar sergileniyor.

Afrika insanının ve gündelik hayatının resmedildiği yağlı boya tabloların yanı sıra bölgeye özgü tasarımlar da ziyaretçiler için satışa sunuluyor.

Ada, siyasetçiler ile çok sayıda sanatçı ve tarihçiyi de ağırlamayı sürdürüyor.

Senegal'deki Goree Adası sömürgeciliğin izlerini taşıyor
Senegal'deki Goree Adası sömürgeciliğin izlerini taşıyor
Senegal'deki Goree Adası sömürgeciliğin izlerini taşıyor
Senegal'deki Goree Adası sömürgeciliğin izlerini taşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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