Senegal'de yeniden başlaması planlanan eğitime Kovid-19'lu öğretmen engeli
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Senegal'de yeniden başlaması planlanan eğitime Kovid-19'lu öğretmen engeli

Senegal'de mart ayından bu yana ara verilen eğitime sınav sınıflarında bugünden itibaren yeniden başlanması kararı, bazı öğretmenlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Senegal'de yeniden başlaması planlanan eğitime Kovid-19'lu öğretmen engeli
02.06.2020 04:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 04:21

Senegal'de mart ayından bu yana ara verilen eğitime sınav sınıflarında bugünden itibaren yeniden başlanması kararı, bazı öğretmenlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Ziguinchor bölgesinde bazı öğretmenlerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Cumhurbaşkanı Macky Sall'in talimatıyla, sınav sınıflarında bugünden itibaren eğitimin yeniden başlaması planının ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, erteleme kararıyla virüsün okullarda yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı da belediye otobüslerinin servis olarak kullanılması yönündeki projenin iptal edildiğini bildirdi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, ülkede aktif vaka sayısı 1837'ye yükseldi. Şu ana kadar virüs bulaşan 1858 kişi iyileşirken, 43 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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