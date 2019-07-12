Senegal'de uyuşturucu operasyonu

Senegal'de bir tondan fazla Hint keneviri ele geçirildi.

Yetkililer, emniyet güçlerinin Dakar limanında bir gemiye düzenlediği operasyonda bin 36 kilo Hint kenevirinin ele geçirildiğini, aralarında 2 Alman ve 2 İtalyanın bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Senegal'de ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA