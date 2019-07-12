Senegal'de uyuşturucu operasyonu

Senegal'de uyuşturucu operasyonu

Senegal'de bir tondan fazla Hint keneviri ele geçirildi.

Senegal'de uyuşturucu operasyonu

Senegal'de bir tondan fazla Hint keneviri ele geçirildi.
Yetkililer, emniyet güçlerinin Dakar limanında bir gemiye düzenlediği operasyonda bin 36 kilo Hint kenevirinin ele geçirildiğini, aralarında 2 Alman ve 2 İtalyanın bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Senegal'de ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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