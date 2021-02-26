Senegal'de tecavüzle suçlanan muhalefet liderinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Senegal'de muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun dokunulmazlığı, hakkındaki tecavüz suçlamasının ardından yapılan meclis oturumunda kaldırıldı.

Mecliste düzenlenen oturumda, bir masöze tecavüz etmek ve ölümle tehdit etmekle suçlanan Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin sunulan önerge görüşüldü. Sonko'nun dokunulmazlığının 1'e karşı 90 oyla kaldırılmasına karar verildi.

En kısa sürede savcılığa ifade vermesi gerektiği belirtilen Sonko, dün yaptığı açıklamada, dokunulmazlığı kaldırılsa dahi ifadeye gitmeyeceğini belirtmişti.

Öte yandan Sonko destekçilerinin eylem yapma ihtimaline karşı başkent Dakar'da özellikle Sonko'nun evi ve Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

"Macky Sall'i suçluyorum"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adja Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den bu yana milletvekilliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan