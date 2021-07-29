Senegal'de son 24 saatte 884 Kovid-19 vakası tespit edildi

Senegal'de son 24 saatte 884 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Senegal'de son 24 saatte 884 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 164 test yapıldı, 884 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 383 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele eden Senegal'de, 18 Temmuz'da, 1722 ile ülkede salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Aşılama çalışmaları devam ediyor

Öte yandan ülkede aşılama çalışmalarına da hız verildi. Ülkeye son 1 haftada 288 bin doz Johnson and Johnson ve 332 bin 118 doz Sinovac aşısı ulaştı.

Başkent Dakar'ın birçok noktasında aşılama noktaları oluşturulurken hükümet sosyal medyadan da sık sık aşı olunması konusunda çağrılarını tekrarlıyor.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 714 bin 318 kişi aşılandı. Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Yaklaşık 16 milyonluk Senegal'de salgının başından bu yana 60 bin 172 kişide virüse rastlanırken 1318 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan