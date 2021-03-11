Senegal'de sokak gösterilerinde yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edilecek

Senegal'de Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak eylemlerinde hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilecek.

Senegal'de Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak eylemlerinde hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilecek.

Bakanlar Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamada, 3-8 Mart tarihlerinde yaşanan sokak olaylarında yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edileceği ve bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyasının başarıyla yürütüldüğü vurgulanarak, 22 Ocak'ta Dakar ve Thies'te ilan edilen sağlık alanındaki acil durumun, 19 Mart gece yarısı sonlandırılacağı belirtildi.

Çin'den 200 bin doz Sinopharm aşısı alan Senegal, ulusal aşılama kampanyasına 23 Şubat'ta başlamıştı. Dünya Sağlık Örgütünün, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da ülkeye 3 Mart'ta, 324 bin AstraZeneca aşısı gönderilmişti.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Senegal'de salgının başından bu yana 36 bin 195 kişi virüse yakalanmış, 935 kişi de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan