Senegal'de sokak eylemleri nedeniyle okullarda 1 hafta eğitim öğretime ara verildi

Senegal'de muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak olayları nedeniyle ülke çapında tüm okullar 1 hafta tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yarın itibarıyla beklenen sokak eylemleri nedeniyle tüm okullarda eğitime 8-13 Mart tarihlerinde ara verildiği, derslere 15 Mart Pazartesi günü başlanacağı belirtildi.

Dün, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Demokrasiyi Savunma Hareketi (M2D-Aar Sunu Democratie) tarafından yapılan açıklamada, Sonko'nun ve tutuklanan diğer Sonko destekçilerinin serbest bırakılması için yarından başlayarak 3 günlük eylem çağrısında bulunulmuştu.

Benzinlikler ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu

Sonko'nun gözaltına alındığı 3 Mart'ta başlayan ve 5 Mart'ta dozunu arttıran eylemlerde, Fransızlara ait marketler zinciri Auchan'ın birçok mağazası yağmalanmış, Total istasyonları da saldırıya uğraşmıştı.

Saldırıların ardından Auchan ve Total'in tüm şubeleri güvenlik nedeniyle kapatıldı, bazı şubelerinin önüne konteyner çekilerek korumaya alındı.

Halk ise hayatı durma noktasına getirecek gösterilerden önce market ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sivil toplum ve din adamları ortamı yatıştırmaya çalışıyor

Senegal'de, siyaset üstü bir yapı olarak kabul edilen ve saygı duyulan tarikatların da olayların yatışması için devreye girdiği öğrenildi.

Müridi tarikatının şeyhleri Serigne Abdou Samad Mbacke ve Serigne Mountakha Mbacke'nin olayların yatışması için Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştükleri belirtilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Afrikajom'un kurucusu Alioune Tine de olayların başlangıcından bu yana Twitter hesabından taraflara çağrıda bulunuyor.

Tine, bugünkü paylaşımında "Cumhurbaşkanı acilen olayların kontrolünü sağlamalı, halkla konuşmalı, halkın kurumlara güvenini yeniden sağlamak ve bu eşi benzeri görülmemiş krize çözüm bulmak için cesur kararlar almalı. Bu bir acil durum." ifadelerini kullandı.

Ünlü rapçiden #FreeSenegal şarkısı

Aralarında, Moussa Sow, Sadio Mane, Demba Ba, Pape Alioune Ndiaye, müzisyen Cheikh Lo'nun da olduğu birçok Senegalli ünlü isim Twitter'dan #FreeSenegal etiketiyle destek mesajları paylaştı.

Senegal'in yanı sıra New York, Paris ve Lyon'daki Senegalliler de Sonko'nun serbest bırakılması için eylem yaptı.

Ünlü rapçi Dip Doundou Guiss de #FreeSenegal başlıklı şarkısı için gösterilerden kesitlerin yer aldığı bir klip yayımladı.

Dün Youtube'da yüklenen klip 24 saatte 450 binden fazla izlendi.

İçişleri Bakanı'nın "terörist" ifadesi tepki topladı

İçişleri Bakanı Antonine Felix Diome'un 5 Mart'taki olaylara ilişkin kullandığı "terörizm" ifadesi de muhalifleri kızdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "biz terörist değiliz" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Sall'in bu süreçte olaylara ilişkin açıklama yapmaması da eleştiri konusu oldu.

Çarşamba gününden bu yana yaşanan sokak olaylarında resmi rakamlara göre 4, yerel basındaki haberlere göre ise 9 kişi öldü.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Hakkında tecavüz ve ölümle tehdit suçlaması yapılan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti.

Hala gözaltında tutulan Sonko'nun 8 Mart'ta ifade vermesi bekleniyor.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

2024 seçimlerinin favorisi

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den bu yana milletvekilliği yapıyor.

Destekçileri arasında gençler ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu 47 yaşındaki Sonko, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde şimdiden favori gösterilen adaylar arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan