Senegal'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı
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Senegal'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

19.01.2021 01:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 01:09
Senegal'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Senegal'de son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 8 gün daha uzatıldı.

Senegal'de son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 8 gün daha uzatıldı.

İçişleri Bakanı Felix Abdoulaye Diome, RTS televizyonuna, başkentin de içinde yer aldığı Dakar ve Thies bölgelerinde uygulanan OHAL ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamada bulundu.

Diome, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren 8 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Öte yandan ülkede son 24 saatte 196 kişide virüse rastlandı, 11 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece 15 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 23 bin 224 kişi virüse yakalanırken, bunlardan 19 bin 414'ü iyileşti. Kovid-19 nedeniyle toplam ölü sayısı 526'ya ulaştı.

Senegal'de, 6 Ocak'ta Dakar ve Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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