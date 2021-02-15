Senegal'de sarı hummaya karşı aşılama kampanyası başlatıldı
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Senegal'de sarı hummaya karşı aşılama kampanyası başlatıldı

15.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:20
Senegal'de sarı hummaya karşı aşılama kampanyası başlatıldı

Senegal'de sarı humma vakalarına rastlanması üzerine hastalığa karşı aşılama kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Senegal'de sarı humma vakalarına rastlanması üzerine hastalığa karşı aşılama kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, sarı hummanın görüldüğü Kedougou ve Tambacounda bölgelerinde halkın aşılanmaya başlandığı ve nüfusun yüzde 95'inin aşılanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, hedeflenen orana ulaşılamaması durumunda hastalığın salgına dönüşebileceği uyarısı yapılarak, kampanyanın 24 Şubat'a kadar süreceği kaydedildi.

Senegal'in doğusunda yer alan Gine ve Mali sınırında bulunan Kedougou ve Tambacounda'da yaklaşık 642 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Aralık 2020'de Kedougou, Tambacounda ve Diourbel'de toplam 8 sarı humma vakasına rastlanmış ve hastalardan 2'si yaşamını yitirmişti.

Diourbel, vaka sayısının az olması nedeniyle aşı kampanyasına dahil edilmemişti.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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