Senegal'de sarı humma vakaları görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Senegal'de sarı humma vakaları görüldü

03.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:41
Senegal'de sarı humma vakaları görüldü

Senegal'de son 3 ayda 8 kişide sarı humma görüldüğü duyuruldu.

Senegal'de son 3 ayda 8 kişide sarı humma görüldüğü duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde 8 kişide sarı hummaya rastlandığı ve bunlardan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu belirtildi ancak hastalığın bulaşıcılığına dikkat çekildi.

Senegal, 2007'de sarı hummaya karşı aşı kampanyası başlatmıştı.

Sarı humma hastalığına neden olan virüs genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Kontrol altına alınamaması durumunda salgına neden olan hastalık, ağrı, bulantı ve kusmayla başlayıp kanamalarla seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Haydar Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Senegal'de sarı humma vakaları görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 13:40:35. #1.14#
title