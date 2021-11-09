Senegal'de sahte evrak hazırlamakla suçlanan 2 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Senegal'de diplomatik pasaport alabilmeleri için bazı kişilere sahte evrak sağlamakla suçlanan 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Ulusal Mecliste düzenlenen oturumda, iktidardaki Benno Bokk Yakaar koalisyonundan Boubacar Biaye ve El Hadj Mamadou Sall'ın dokunulmazlıkları 3 çekimsere karşı 84 "evet" oyuyla kaldırıldı.

Ülke basınında "diplomatik pasaport davası" olarak bilinen olay, eylül ayında ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili çökertilen çetede, "Y en a marre" isimli halk hareketinin 2 kurucu üyesinin de olduğu belirlenmişti. 3 bin 500 dolar karşılığı "Şengen" vizesi sağladığı tespit edilen söz konusu 2 kişi tutuklanmıştı.

Aynı çeteye mensup olduğu belirtilen milletvekili Biaye ve Sall de üçüncü kişilerin diplomatik pasaport alabilmesi için sahte evlilik belgesi düzenlemekle suçlanıyordu.

Savcılık soruşturmasında, üçüncü kişilere diplomatik pasaport sağlanması için kağıt üzerinde en az 31 sahte evlilik yapıldığı tespit edilmişti.

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