Senegal'de ordudan ayrılıkçı gruba operasyon

Senegal'de ordu, güneyde yer alan Casamance bölgesindeki ayrılıkçı bir gruba karşı operasyon düzenlendi.

Senegal'de ordu, güneyde yer alan Casamance bölgesindeki ayrılıkçı bir gruba karşı operasyon düzenlendi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gine Bissau sınırındaki Casamance'da faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketinin (MFDC) "üssüne" düzenlenen operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği duyuruldu.

Örgüte karşı ilk operasyon 26 Ocak'ta başlamıştı.

Bölgede 1982'den bu yana varlık gösteren MFDC ile Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 2012'de göreve gelmesiyle barış görüşmeleri yapılmıştı.

Barış görüşmeleri sonuçsuz kalırken, örgüt uzun süre sessizliğini korumuştu.

Ülkenin en yeşil ve verimli topraklarının bulunduğu Casamance'da yerel halk çatışma korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Komşu Gine Bissau da uzun süre MFDC'ye askeri üs sağlamakla suçlanmıştı. Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in yakın dostu olarak bilinen Umaro Sissoco Embalo'nun geçen sene Gine Bissau Cumhurbaşkanı olmasıyla 2 ülke MFDC ile mücadelede iş birliği kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan