Senegal'de öğrencilerin zincirlendiği Kuran kursu müdürünün hapis cezası ertelendi

05.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:05

Senegal'de bir mahkeme, öğrencilerin zincirlenmiş bir şekilde bulunduğu Kuran okulunun müdürüne iki yıl hapis cezası verdi ve cezayı erteledi.

Zincirleri yapan bir metal işçisi ve dört veli de ertelenmiş cezalara çarptırıldı.

Zanlılar geçen ay sosyal medyada ayaklarından zincirlenmiş öğrencilerin fotoğraflarının yayılması üzerine tutuklanmıştı.

Dava, çoğunluğu Müslüman olan ülkede kamuoyunu bölmüş durumda.

Ülkede binlerce çocuk Kuran okullarına gönderiliyor ve bazı ebeveynler çocukları zincirlemenin yasa dışı olduğunu bilmediklerini söylüyor.

BBC Batı Afrika Muhabiri Louise Dewast mahkemenin kararının, okul müdürü Serigne Khadim Gueye için bir zafer olarak görüldüğünü aktarıyor.

Müdürün kardeşi Mor Gueye, karardan memnun olduklarını söylüyor:

"Kardeşim iyi bir Müslümandır. Yalnızca Kuran için çalışır."

Ülkenin kuzeyindeki Ndiagne kentinde yaşanan olayda zanlılar, çocukları zincirleme talebinin ebeveynlerden geldiğini söylemişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ülkedeki Kuran kurslarında tecavüz, dilenciliğe zorlanma ve alıkoyma gibi insan hakları ihlallerini yaşandığını belirtiyor.

Senegal çocuk istismarı konusunda sert yasalara sahip. Fakat insan hakları örgütleri bu yasaların yeterince uygulanmadığını, istismara açık çocukları korumak ve istismarcıları yargılamak için yeterli adımlar atılmadığını savunuyor.