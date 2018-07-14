Senegal'de Muhalefetten Ortak Miting

Senegal'in başkenti Dakar'da muhalefet ortak miting düzenledi.

Dakar'da, Charles de Gaulle Meydanı'ndaki mitinge muhalefet milletvekilleri, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle mart ayında 5 yıl hapse mahkum edilen eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall ve eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade'nin taraftarları katıldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall karşıtı slogan atan ve yürüyüş yapan göstericiler, liderlerinin seçimlere katılamamasını protesto etti. Yürüyüşte, Wade ve Sall taraftarları arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı.

"Khalifa Sall'e özgürlük", "Susadık", "Şeffaf bir seçime evet", "Karim Wade cumhurbaşkanı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Dakar'da bazı bölgelere bir aya yakın süredir su hizmeti verilmemesine tepki gösterdi.

Protestoculardan Pierre Senghor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin Karim Wade taraftarı olduğunu söyledi.

Macky Sall'in, tüm rakiplerinin hapis cezası almasını sağlayarak devre dışı bıraktığını belirten Senghor, uluslararası toplumun Khalifa Sall ve Karim Wade'yi haklı gördüğünü dile getirdi.

Mahkumiyet kararları aday olmalarını engelliyor

Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade'nin 2019 seçimleri için adaylık başvurusu 10 gün önce reddedilmişti. Karim Wade, babasının 2000-2012 yıllarındaki yönetimi sırasında bakanlık görevinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Mart 2015'te 6 yıl hapis, 200 milyon dolardan fazla da para cezasına çarptırılmıştı.

Eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall de mahkumiyet kararının bozulması için Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) bağlı Adalet Mahkemesine avukatı aracılığıyla başvuruda bulunmuş, mahkeme Sall'i haklı bulmuş ve adil yargılanmadığına hükmetmişti.

Senegal Temyiz Mahkemesinde yeniden yargılanmaya başlanan Sall'in ilk duruşması 18 Temmuz'da yapılacak.

Senegal Anayasası'na göre, mahkumiyeti olan kişiler cumhurbaşkanı olamıyor.