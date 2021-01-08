Senegal'de kuş gribi nedeniyle 42 bin kanatlı hayvan itlaf edildi
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Senegal'de kuş gribi nedeniyle 42 bin kanatlı hayvan itlaf edildi

08.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:53
Senegal'de kuş gribi nedeniyle 42 bin kanatlı hayvan itlaf edildi

Senegal'de tespit edilen kuş gribi (H5N1) nedeniyle 42 bin kümes hayvanı itlaf edildi.

Senegal'de tespit edilen kuş gribi (H5N1) nedeniyle 42 bin kümes hayvanı itlaf edildi.

Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Aralık'ta başkent Dakar'a 50 kilometre mesafedeki Pout kentinde özel bir çiftlikte kuş gribine rastlandığı bildirildi.

Olaydan sonra 42 bin yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, halihazırda 58 bin kanatlı hayvanın da hastalık nedeniyle telef olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yumurta tavuklarından alınan 2 bin 723 yumurtanın da itlaf edildiği vurgulandı.

Hastalığın şu an için sadece Pout'da görüldüğü ve çiftlikte çalışanların da testlerinin negatif olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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