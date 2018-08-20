Senegal'de Kurbanlıklar Yıkanıp Satılıyor

Kurban bayramını kutlamaya hazırlanan Batı Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'da pek çok kurban pazarı kurulurken, satıcılar, kurbanlıklarını yıkamadan satmıyor.

Her evde bir koyun kesmenin dini ibadetin yanında kültürel bir adet haline geldiği ülkede, başkentin her tarafında kurulan kurban pazarlarındaki çok sayıda küçükbaş hayvan, satışa sunulmadan önce yıkanıyor.

Satıcılardan İbrahima Fall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkları temiz satmayı önemsediğini söyledi.

Müşterilerin de daha çok yıkanmış kurbanlıkları tercih ettiğini belirten Fall, temiz hayvanların fiyatının biraz daha yüksek olduğunu ifade etti.

Fall, bazı satıcıların kurbanlıkları evlerinde yıkayarak bakımına da dikkat ettiğini, özenle besledikleri bu hayvanları piyasa fiyatının neredeyse iki katına sattıklarını anlattı.

Üniversitede hukuk öğrencisi olan Ahmadou Tall da bayram yaz tatiline denk geldiği için kurbanlık sattığını kaydetti. Pazara geldiği günden bu yana 20 kurbanlık sattığını aktaran Tall, sınır kapıları açıldığı ve komşu ülkelerden de çok sayıda kurbanlık geldiği için bu yıl fiyatların biraz düştüğünü dile getirdi.

Bu arada, kurbanlıklara olan yoğun talep dolayısıyla Senegal, komşu ülkeleri; Mali, Gambiya, Moritanya, Gine ile sınır kapılarını açarak, dışarıdan da çok sayıda kurbanlık alıyor.