Senegal'de Kurban Bayramı öncesi "şıklık yarışı" başladı

Senegal'de yarın kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kumaş pazarlarındaki kalabalık devam ederken terziler de son ana kadar müşterilerinin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Senegal'de yarın kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kumaş pazarlarındaki kalabalık devam ederken terziler de son ana kadar müşterilerinin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Yerel dil Woloçada "Tabaski" olarak da adlandırılan Kurban Bayramı için gelir durumu fark etmeksizin tüm Senegalliler, ailedeki her fert için geleneksel kıyafetler diktiriyor.

Hem kadın hem de erkekler tarafından tercih edilen "Boubou" adı verilen yere kadar uzanan kaftan tipi geleneksel elbiseleri diktirmek için ise hazırlıklar aylar öncesinden başlıyor.

Hazır giyim sektörünün az geliştiği ülkede, neredeyse her Senegallinin bir terzisi bulunuyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ise bu terziler yılın en yoğun günlerini yaşıyor.

Önce kumaş pazarlarına giden Senegalliler, istedikleri modele göre metresi 2 ila 60 dolar bandında değişen kumaşlardan alıyor, akabinde terzilerine götürüyor.

Bu pazarlarda, pamukludan ipeğe, dantelden satene binbir çeşit yer alsa da en büyük rağbet Avusturya üretimi "Getzner" isimli kumaşa oluyor.

Elde dokunan, tok duruşlu ve parlak bitişli bu kumaş türü yalnızca Senegal'de değil neredeyse tüm Batı Afrika'da özel gün ve bayramlarda tercih ediliyor.

AA muhabiri, Dakar'ın en büyük kumaş pazarı Marche HLM'de hem müşteri ve esnafla konuştu, terzilere de son hazırlıkları sordu.

"Senegalliler, Kurban Bayramı'nda şık giyinmeye çok özen gösteriyor"

Marche HLM'e kumaş almak için gelen Ramata Sow, pazarda saatlerdir dolaştığını ancak bütçesine uygun bir şey bulamadığını, fiyatların son 2 yıldır giderek yükseldiğini söyledi.

Sow, 5 ayrı kişiye kumaş alması gerektiğini ancak 3 kişiye parasının yettiğini belirtti.

Kumaş satıcısı Modou Bala Gaye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl müşterilerin azaldığını kaydetti.

Türkiye dahil dünyanın birçok yerinden kumaş ithal ettiklerini vurgulayan Gaye, en popüler kumaşın yıllardır süregeldiği gibi Getzner olduğunu ifade etti.

Müşteri Yaye Soumare de Kurban Bayramı'nın Senegalliler için çok önemli olduğunu, herkesin muhakkak yeni kıyafetler diktirdiğini dile getirdi.

Soumare, "Eşim ve çocuklarım boubou diktirmek istiyordu ancak bu fiyatlara Getzner almam imkansız. Mecburen daha ucuz bir kumaş seçmem gerekecek." dedi.

Kumaş satıcısı Mame Diarra da Senegallilerin giyinmeyi çok sevdiklerini ve güzel görünmek için çok para harcadıklarını söyledi.

Diarra, "Pazarda 2 aydır hareketlilik hakim. İşlerimiz çok iyi, en çok Getzner satıyoruz. Senegalliler, Kurban Bayramı'nda şık giyinmeye çok özen gösteriyor. En dar gelirli aileler bile bayram için özel bir şey diktirmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Bayramın ilk günü giymek için 6 kıyafet diktiren var"

Dakar'ın Nord Foire bölgesinde terzilik yapan Massyla Syleu da bayram yoğunluğu nedeniyle son 1 aydır sipariş almayı bıraktıklarını, 5 kişilik ekibiyle günde 18 saat çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Syleu, sadece Senegal'den değil, Senegallilerin yaşadığı her yerden sipariş aldıklarının altını çizerek, "Müşterilerimiz bizden çok memnun. 400'e yakın sipariş aldık, gece gündüz çalışıp tamamlamaya çalışıyoruz. Hatta Türkiye'de yaşayan Senegalli bir aile için de 15 kişilik siparişimiz vardı." dedi.

Aynı bölgede dükkanı bulunan terzi Khadim Sarr da bayram için en çok "grand boubou" denilen, dökümlü, uzun ve bol bir modelin tercih edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Senegal'de Kurban ve Ramazan Bayramı'nda muhakkak farklı tasarımlar giymeniz lazım. Hazır giyimden ziyade özel dikim tercih ediliyor. Üstelik müşteriler sadece Dakar ile de sınırlı değil, Fransa, ABD, Kanada ve hatta Türkiye'ye de gönderim yaptık. Boubou geleneği burada öyle ciddiye alınıyor ki müşterilerimden bir hanımefendi bayramın ilk günü giymek için 6 ayrı boubou diktirdi. Her 2 saatte bir değiştirerek giyecekmiş. Erkekler de genelde bayram namazına giderken bir model, eve döndükten sonra da başka bir model tercih ediyor. Kurban Bayramı bizim en yoğun olduğumuz dönem."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan